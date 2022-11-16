Чиновники устроили рейды по рязанским дворам – проверяли, как убираются снег и наледь. Вот что они обнаружили

Большинство рязанских дворов выглядят нормально. Фото: администрация Рязани.

Пока коммунальная техника устраняла последствия ночного снегопада на улицах Рязани, в среду, 16 ноября, чиновники городского Управления по делам территорий устроили массовые рейды по дворам многоквартирных домов. Проверяющих интересовало, насколько хорошо управляющие компании очищают придомовые территории от снега и наледи, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего посетили более 400 адресов в разных районах города. Состояние большинства дворов чиновников устроило, однако, без нарушений все же не обошлось. Их по итогам выявили 35. В адрес коммунальных организаций, допустивших оплошности, направили уведомления об обязанности устранить недочеты.

В мэрии также напомнили горожанам, что пожаловаться на некачественную уборку дворов от снега можно либо в собственную УК, либо в Управление энергетики и ЖКХ, а также в районные отделения городского Управления по делам территорий. Контрольные посещения рязанских дворов продолжатся.

Телефон оперативно-диспетчерского отдела Управления энергетики и ЖКХ: 25-48-69.

Телефоны районных отделений МКУ «УДТ»:

- Железнодорожный район – 76-47-88;

- Московский район – 37-35-19;

- Октябрьский район – 28-37-49;

- Советский район – 21-65-70.