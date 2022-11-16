Рязанская бизнес-миссия подвела первые итоги деловой поездки в Беларусь

Рязанская делегация подвела первые итоги поездки в Беларусь.

Рязанская бизнес-миссия завершила работу в республике Беларусь. В поездке приняли участие 29 рязанских предприятий и институтов поддержки бизнеса. Делегацию возглавила зампред регионального правительства Юлия Швакова, а организатором мероприятия выступил Рязанский центр экспорта, сообщает пресс-служба Агентства развития бизнеса.

Одним из главных итогов поездки Юлия Швакова назвала подписанные соглашения о поставках.

- Уже заключено четыре договора между нашим и белорусским бизнесом, и я уверена, что эта цифра будет только расти, так как переговорные процессы будут продолжены и дальше, - рассказала зампред.

Она также охарактеризовала бизнес-миссии как эффективный формат работы, поскольку в этом случае предприниматели имеют возможность напрямую находить поставщиков и покупателей, получать обратную связь и заключать контракты. В целом, в переговорах на внешних площадках участвовало 21 предприятие и прошло более 100 туров переговоров с бизнесменами Союзного государства.

Основным мероприятием деловой программы стал круглый стол. Обсуждали торгово-экономические отношения между Рязанской областью и Беларусью. Также рязанская делегация встретилась с торговым представителем России Юрием Золотаревым и директором представительства АО «РЭЦ» Виктором Доронкевичем. Прошли переговоры и с руководством концерна «Белгоспищепром» о реализации совместных проектов.

Помимо основной программы, рязанская делегация поддержала коллег, участвовавших в 28-й международной специализированной выставке-ярмарке «ПродЭкспо-2022». По мнению Шваковой, подобные мероприятия дают возможность рязанским производителям показать себя и свои возможности на внешнем рынке, а также расширить объемы и форматы поставок.

Продукция рязанских предприятий вызвала большой интерес со стороны министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Министр Игорь Брыло отметил хорошие перспективы сотрудничества страны и Рязанской области. Того же мнения придерживается и глава «Белгоспищепрома» Олег Жидков, который тоже посетил рязанскую площадку. Он отметил уже заключенные ранее соглашения и выстроенное тесное сотрудничество.