Не стало доцента кафедры рязанского политеха Сергея Пашукова.

16 ноября скончался доцент кафедры «Автомобили и транспортно-технологические средства» рязанского политеха, кандидат технических наук Сергей Александрович Пашуков. Печальную весть принесли коллеги ученого.

«Вся его жизнь - бесконечная преданность делу и беззаветное служение науке. Сергей Александрович пользовался непререкаемым авторитетом и глубоким уважением в коллективе, благодаря профессионализму, доброжелательности, спокойствию и готовностью прийти на помощь в любой момент», - говорится в некрологе сотрудников политехнического института.

Сергей Александрович Пашуков работал в политехе с 1 сентября 1994 года, пройдя путь от старшего преподавателя кафедры «Теоретическая и прикладная механика» до заведующего кафедрой и декана факультета.

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