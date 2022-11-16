На рынке «Приокский» в Рязани выявили грубые нарушения при торговле свининой и говядиной

На рынке «Прикоский» в Рязани выявили грубые нарушения при торговле свининой и говядиной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На рынке «Приокский», расположенном на улице Октябрьской в Рязани, обнаружили нарушения при реализации мяса свинины и говядины. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Специалисты ведомства во время выездного обследования на рынке «Приокский» установили нарушения требований ветеринарного законодательства и других регламентов. Оказалось, что на прилавках отдельных предпринимателей лежало обезличенное мясо без ветеринарных сопроводительных документов.

Нарушителям разъяснили требования, предъявляемые к процессам хранения и реализации подконтрольной продукции. Кроме того, предпринимателей предостерегли от дальнейших нарушений.

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