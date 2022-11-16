Цены на куриное мясо позволили снизиться инфляции в Рязанской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инфляция в Рязанской области снижается уже шесть месяцев подряд, и практически соответствует общероссийскому уровню (12,6%). Об этом сообщает отделение рязанского управления Банка России по ЦФО. По итогам октября годовая инфляция в регионе находится на уровне 12,7% - это почти на 1,5% меньше сентябрьских показателей.

По данным экспертов, цены снизились в основном из-за снижения спроса и расширением предложений. В пример привели курятину, которая до этого много месяцев дорожала, но в октябре 2022 года ее стоимость была ниже, чем годом ранее.

«Издержки производителей снизились благодаря уменьшению цен на зерно. Также курицы на рынке стало больше, что заставляет продавцов снижать цены в борьбе за покупателя», - говорится в сообщении.

Что касается свинины, то на нее рост цен в октябре ускорился, тогда как до этого несколько месяцев «замедлялся».

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