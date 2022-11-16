Противодействовать коррупции в Рязанской области и подчиняться напрямую губернатору будет Сергей Сорокин

Начальником управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области назначили Сергея Сорокина.

16 ноября губернатор Павел Малков представил начальника главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области. Им стал Сергей Сорокин.

«Управление подчиняется мне напрямую, без посредников. Сергей Александрович всю жизнь проработал по специальности в МВД, прокуратуре, Следственном комитете, в том числе - в Центральном аппарате, в разных регионах, в том числе на руководящих должностях», - представил чиновника Малков.

Губернатор отметил, что для Сорокина Рязань - регион новый.

«Но, я думаю, вы освоитесь быстро, и сможете принести нам так нужную толику контроля», - отметил глава региона.

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