Из Ирана в Рязанскую область поступило более 922 тонн табачного листа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты рязанского Россельхознадзора досмотрели в 2022 году 47 партий табачного сырья в количестве 922,43 тонн из Ирана. Речь идет о табачном листе, который поступил из исламской республики в Рязанскую область.

Только за прошедший месяц в регион из Ирана автомобильным транспортом поставили более 170 тонн табака.

«Проверка и досмотр продукции показали, что табачный лист, ввезенный на территории России, соответствует нормам действующего законодательства в области обеспечения карантина растений», - говорится в сообщении.

По итогам проверки грузополучателю выдали акт карантинного фитосанитарного контроля.

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