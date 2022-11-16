Из Ирана в Рязанскую область поступило более 922 тонн табачного листа.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты рязанского Россельхознадзора досмотрели в 2022 году 47 партий табачного сырья в количестве 922,43 тонн из Ирана. Речь идет о табачном листе, который поступил из исламской республики в Рязанскую область.
Только за прошедший месяц в регион из Ирана автомобильным транспортом поставили более 170 тонн табака.
«Проверка и досмотр продукции показали, что табачный лист, ввезенный на территории России, соответствует нормам действующего законодательства в области обеспечения карантина растений», - говорится в сообщении.
По итогам проверки грузополучателю выдали акт карантинного фитосанитарного контроля.
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