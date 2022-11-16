В Рязанской гордуме рассмотрят вопрос о нарушении депутатской этики Алексеем Захаровым

Алексей Захаров. Фото: Рязанская городская Дума.

24 ноября на заседании Рязанской городской Думы парламентарии рассмотрят вопрос о нарушении депутатской этики депутатом Алексеем Захаровым – сообщает пресс-служба гордумы.

Ранее в представительный орган поступило обращение от общественной благотворительной организации «Рука помощи» и от матери одного из участников Специальной военной операции. 15 ноября этот вопрос прошел обсуждение в рамках Комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике и теперь вынесен на общее заседание.

Неприятный диалог между Алексеем Захаровым и женщиной произошел 2 ноября во время публичных слушаний по предполагаемой застройке территории бывшего шпалопропиточного завода.