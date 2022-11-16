Мэрия Рязани назвала улицы, где установят новые светильники 16 ноября.

Из 15 тысяч светильников в Рязани заменили уже 13 820. Такие цифры привела городская администрация по состоянию на 16 ноября.

«Новые светодиодные фонари создадут равномерный световой поток, который отвечает нормативным требованиям», - заверили чиновники. Указывается, что светильники меняют во всех районах города.

В среду, 15 ноября, 70 фонарей заменят на следующих улицах:

- Маяковского;

- Кудрявцева;

- Павлова;

- площади Мичурина.

В графике возможны изменения с учетом погоды.

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