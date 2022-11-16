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НовостиОбщество16 ноября 2022 9:05

На праздники в 2023 году в бюджет Рязани заложили 8,3 млн рублей

Информацию озвучили на комитете гордумы по вопросам социальной сферы
Источник:kp.ru

В проекте бюджета Рязани на 2023 год на проведение общегородских мероприятий и праздников горадминистрация заложила 8,3 млн рублей. Информация прозвучала на заседании комитета Рязгордумы по вопросам социальной сферы 16 ноября, передает «МедиаРязань».

Больше всего планируется потратить на Новый год (вместе с Рождеством) и День города — по 1,2 млн рублей. Еще 1,1 млн рублей — это предварительная сумма на День Победы. Кроме того, 800 тыс. рублей власти предусмотрели на 8 марта.

Ранее руководство города и области объявило, что широких торжеств, посвященных Новому году - 2023 в Рязани не планируется.