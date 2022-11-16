На улице Новоселов автомобиль сбил пенсионерку, переходившую дорогу по «зебре»

На улице Новоселов в Рязани автомобиль сбил пенсионерку, переходившую дорогу по «зебре».
Днем 15 ноября в Рязани на улице Новоселов произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, 23-летний житель Подмосковья за рулем автомобиля Ford Focus сбил 73-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по «зебре».
В результате дорожного происшествия женщине понадобилась медицинская помощь.
В настоящее время полицейские проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области сотрудники ДПС ГИБДД зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и один получил травмы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!