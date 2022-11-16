На улице Новоселов автомобиль сбил пенсионерку, переходившую дорогу по «зебре»

На улице Новоселов в Рязани автомобиль сбил пенсионерку, переходившую дорогу по «зебре».

Днем 15 ноября в Рязани на улице Новоселов произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 23-летний житель Подмосковья за рулем автомобиля Ford Focus сбил 73-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по «зебре».

В результате дорожного происшествия женщине понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время полицейские проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области сотрудники ДПС ГИБДД зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и один получил травмы.

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