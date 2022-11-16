Дима Билан в Рязани упомянул город в песне и прочитал Есенина под пианино

15 ноября в Рязанской областной филармонии выступил Дима Билан.

15 ноября в Рязанской областной филармонии выступил Дима Билан. В Instagram* артиста это событие нашло отражение в одной из публикаций и нескольких историях.

Так, перед концертом поп-певец, аккомпанируя себе на пианино, прочитал стихотворение Сергея Есенина «Пускай ты вы выпита другим...». Кстати, в Рязани из уст Билана оно звучит не впервые.

«С этим стихотворением я поступал в ГИТИС», - рассказал артист в подписи к видео, которым поделился с подписчиками.

В одной из историй, снятых уже во время концерта из зрительного зала, Билан, исполняя песню «Лабиринты», вместо «я буду бежать по небу...» поет «я буду бежать в Рязань», чем вызывает оживленную реакцию аудитории.

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