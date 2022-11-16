Власти Рязани отчитались об уборке города от снега в ночь на 16 ноября.

В ночь на 16 ноября с улиц Рязани вывезли около 60 кубометров снега и грунтовых наносов, сообщает администрация Рязани.

Снег и грязь убирали на улицах Есенина, Свободы, Павлова и Кудрявцева. Для обработки дорог использовали 106 тонн реагента.

Что касается тротуаров, то их подметали на улицах Циолковского, Соборной, Ленина, Горького, Полонского, Почтовой, Вознесенской, Вокзальной, Первомайском проспекте, бульваре Есенина, площади Театральной, а также Верхнем городском парке и площади Ленина.

Власти заверили, что днем 16 ноября уборку в городе продолжат. Рано утром на работы вышли 16 комбинированных дорожных машин. В настоящее время районах города работают восемь тракторов-щеток, которые подметают пешеходные зоны.

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