Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 6:05

Утром 16 ноября в Рязани образовались 10-балльные пробки

Больше всего «бордовых» участков - в Канищево и Дашково-Песочне
Источник:kp.ru
Утром 16 ноября в Рязани образовались 10-балльные пробки. Фото: карта "Яндекса".

Утром 16 ноября в Рязани образовались 10-балльные пробки. Фото: карта "Яндекса".

Утром 16 ноября в Рязани было сильно затруднено автомобильное движение. «Яндекс» оценил пробки в максимально возможные 10 баллов.

Заторы образовались в Дашково-Песочне — на всем протяжении улицы Зубковой и на других улицах, в микрорайонах Канищево и Приокский — на проезде Шабулина, улицах Бирюзова и Интернациональной.

Также «бордовые» участки (с наименьшей скоростью потока) наблюдались на Касимовском, Куйбышевском шоссе, Восточной окружной дороге, улицах Черновицкой, Военных Автомобилистов, Ситниковской, Сережиной Горе, на въезде в Рязань со стороны Дядьково.