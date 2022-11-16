Утром 16 ноября в Рязани образовались 10-балльные пробки. Фото: карта "Яндекса".

Утром 16 ноября в Рязани было сильно затруднено автомобильное движение. «Яндекс» оценил пробки в максимально возможные 10 баллов.

Заторы образовались в Дашково-Песочне — на всем протяжении улицы Зубковой и на других улицах, в микрорайонах Канищево и Приокский — на проезде Шабулина, улицах Бирюзова и Интернациональной.

Также «бордовые» участки (с наименьшей скоростью потока) наблюдались на Касимовском, Куйбышевском шоссе, Восточной окружной дороге, улицах Черновицкой, Военных Автомобилистов, Ситниковской, Сережиной Горе, на въезде в Рязань со стороны Дядьково.