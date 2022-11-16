Еще десять новых троллейбусов выйдут на улицы Рязани.

На городские маршруты выйдут еще десять новых троллейбусов. Об этом заявил губернатор Рязанской области Павел Малков в программе «Открытый разговор» на ТКР 15 ноября. По словам главы региона, троллейбусы закупят в ближайшее время.

По всей видимости, речь идет о троллейбусах «Адмирал» производства Энгельсского завода электрического транспорта (Саратовская область).

9 сентября первые «Адмиралы» уже начали курсировать на улицах Рязани по маршрутам №№1, 3, 9, 10, 16.

Как заверил Малков, еще 20 единиц поддержанной техники поступит в Рязань из Санкт-Петербурга.

«Всего в этом году из 80 старых троллейбусов заменят 50. Также по программе льготного лизинга в 2023 году приобретут более 40 новых автобусов», - подчеркнул глава региона.

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