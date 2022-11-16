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НовостиОбщество16 ноября 2022 5:58

Еще десять новых троллейбусов выйдут на улицы Рязани

В ближайшее время власти закупят транспорт
Источник:kp.ru
Еще десять новых троллейбусов выйдут на улицы Рязани.

Еще десять новых троллейбусов выйдут на улицы Рязани.

На городские маршруты выйдут еще десять новых троллейбусов. Об этом заявил губернатор Рязанской области Павел Малков в программе «Открытый разговор» на ТКР 15 ноября. По словам главы региона, троллейбусы закупят в ближайшее время.

По всей видимости, речь идет о троллейбусах «Адмирал» производства Энгельсского завода электрического транспорта (Саратовская область).

9 сентября первые «Адмиралы» уже начали курсировать на улицах Рязани по маршрутам №№1, 3, 9, 10, 16.

Как заверил Малков, еще 20 единиц поддержанной техники поступит в Рязань из Санкт-Петербурга.

«Всего в этом году из 80 старых троллейбусов заменят 50. Также по программе льготного лизинга в 2023 году приобретут более 40 новых автобусов», - подчеркнул глава региона.

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