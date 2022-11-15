В Спасском районе похоронили младшего сержанта Виталия Большакова. Фото: "Спасские вести".

В Рязанской области 15 ноября прошли похороны младшего сержанта Виталия Большакова, погибшего в ходе СВО. Ему было 26 лет.

Исходя из информации областного правительства, Виталий Большаков служил в должности командира топогеодезического отделения в/ч 53195 (артиллерийская разведка). В последний путь бойца проводили в селе Перкино с соблюдением всех воинских почестей.

«Сельчане навсегда запомнят Виталия как добродушного, щедрого, отзывчивого, общительного парня», - пишет о павшем местное издание «Спасские вести».