Снег и гололедицу обещают синоптики рязанцам 16 ноября

Снег пойдет в Рязанской области 16 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 16 ноября, в Рязанскую область заглянет зима. Регион засыплет снегом и скует гололедицей, а температура воздуха даже в дневные часы будет преимущественно отрицательной. Прогноз погоды, составленный синоптиками Рязанского филиала Росгидромета, опубликовала пресс-служба областного Управления МЧС.

Снег пойдет в Рязанской области уже предстоящей ночью. При этом он будет довольно интенсивным, так что к утру вероятно образование снежного покрова. Столбики термометров покажут от 0 до минус 5 градусов, а на дорогах будет скользко. Днем осадки ослабнут и пройдут местами, но мороз сохранится – до конца среды не выше -4…+1 по Цельсию.

Ветер ожидается юго-восточным с переходом на восточный, 4 – 9 метров в секунду. Атмосферное давление 745 мм ртутного столба, что соответствует норме.