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НовостиОбщество15 ноября 2022 11:18

Рязанская область получит 55 школьных автобусов и 15 автомобилей скорой помощи

В первую партию техники по соглашению с Минпромторгом войдут еще мобильные медицинские комплексы
Источник:kp.ru
Рязанская область получит 55 школьных автобусов и 15 автомобилей скорой помощи.

Рязанская область получит 55 школьных автобусов и 15 автомобилей скорой помощи.

В Рязанскую область в течение двух недель поступят новые школьные автобусы, автомобили скорой помощи и мобильные медицинские комплексы. Техника поставляется по соглашению с Минпромторгом, подписанному 15 ноября, сообщил вице-губернатор Артем Бранов.

«Наш регион получит первую партию машин – 55 школьных автобусов, 15 автомобилей скорой помощи и 3 мобильных медицинских комплекса», - рассказал Бранов в соцсетях.

Управленец отметил, что технику распределят между муниципалитетами и конкретными учреждениями после поступления.