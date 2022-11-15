Рязанская область получит 55 школьных автобусов и 15 автомобилей скорой помощи.

В Рязанскую область в течение двух недель поступят новые школьные автобусы, автомобили скорой помощи и мобильные медицинские комплексы. Техника поставляется по соглашению с Минпромторгом, подписанному 15 ноября, сообщил вице-губернатор Артем Бранов.

«Наш регион получит первую партию машин – 55 школьных автобусов, 15 автомобилей скорой помощи и 3 мобильных медицинских комплекса», - рассказал Бранов в соцсетях.

Управленец отметил, что технику распределят между муниципалитетами и конкретными учреждениями после поступления.