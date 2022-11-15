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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 10:30

Вышедший на дорогу мужчина попал под КАМАЗ в Рязанской области

Это случилось 15 ноября в селе Екшур. Пешеход не выжил
Источник:kp.ru
Вышедший на дорогу мужчина попал под КАМАЗ в Рязанской области. К сожалению, он не выжил.

Вышедший на дорогу мужчина попал под КАМАЗ в Рязанской области. К сожалению, он не выжил.

57-летний мужчина погиб, попав под КАМАЗ в Рязанской области. Это случилось в селе Екшур Клепиковского района 15 ноября. По данным полиции, в момент ДТП было примерно 11:00.

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, пешеход вышел на проезжую часть, что и привело к трагедии. Управлявший грузовиком 40-летний водитель избежать наезда не сумел.

«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался в медицинском учреждении», - рассказали в ГИБДД.

Обстоятельства случившегося уточнят в ходе проверки.