15 ноября в Рязани меняют светильники на 12 улицах

Во вторник в Рязани заменят 58 уличных светильников. Фото: администрация Рязани.

Замена светильников в Рязани постепенно подходит к своему логическому завершению. Во вторник, 15 ноября, энергетики планируют заменить еще 58 ламп на 12 улицах города, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы пройдут преимущественно в центре Рязани и в Горроще. Новые фонари установят на улицах Маяковского, Урицкого, Есенина, Подгорной, Павлова, Пожалостина и Кудрявцева, а также площади Мичурина и проезде Завражнова. В Железнодорожном районе лампы вкрутят на улицах Ленинского Комсомола, Татарской и Шевченко. В администрации предупредили, что выполнение дневного плана будет зависеть от погодных условий.

Накануне же, 14 ноября, три бригады специалистов филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье – Рязаньэнерго» заменили более 20 уличных светильников. Полностью завершить работы, предусмотренные контрактом, планируется в феврале 2023 года.