Уже 17 ноября в Рязанской области запрещено будет продавать алкоголь.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В четверг, 17 ноября, на всей территории Рязанской области запрещено продавать алкоголь. Об этом напомнило региональное правительство.
По информации чиновников, в Международный день студентов, 17 ноября, запрет будет действовать на розничную торговлю любой алкогольной продукцией.
Указанные ограничения не будут действовать в кафе, ресторанах, пабах, барах и прочих точках общепита.
Днем ранее в центре задержали пьяного скутериста, который пытался сбежать от полиции в районе Дворца молодежи (читать подробнее).
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