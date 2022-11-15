Уже 17 ноября в Рязанской области запрещено будет продавать алкоголь. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В четверг, 17 ноября, на всей территории Рязанской области запрещено продавать алкоголь. Об этом напомнило региональное правительство.

По информации чиновников, в Международный день студентов, 17 ноября, запрет будет действовать на розничную торговлю любой алкогольной продукцией.

Указанные ограничения не будут действовать в кафе, ресторанах, пабах, барах и прочих точках общепита.

Днем ранее в центре задержали пьяного скутериста, который пытался сбежать от полиции в районе Дворца молодежи (читать подробнее).

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