Экс-сотрудника сетевого магазина в Рязанской области осудили за хищение 80 тысяч рублей

Рязанец забрал из кассы магазина более 80 тысяч рублей и попал под суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области предстал перед судом экс-заместитель управляющего одного из сетевых магазинов розничной торговли. Мужчина незаконно присвоил себе более 80 тысяч рублей выручки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как установило следствие, преступление сотрудник торговой точки совершил в январе 2022 года. Пользуясь служебным положением, он просто забрал деньги из кассы. Однако пропажа быстро вскрылась, и в отношении заместителя управляющего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК России.

В ходе расследования обвиняемый вернул в кассу магазина похищенную ранее выручку, но от приговора суда его это не спасло. Мужчине назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и шесть месяцев.