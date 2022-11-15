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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 9:10

Экс-сотрудника сетевого магазина в Рязанской области осудили за хищение 80 тысяч рублей

Мужчина, пользуясь служебным положением, просто забрал деньги из кассы
Источник:kp.ru
Рязанец забрал из кассы магазина более 80 тысяч рублей и попал под суд.

Рязанец забрал из кассы магазина более 80 тысяч рублей и попал под суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области предстал перед судом экс-заместитель управляющего одного из сетевых магазинов розничной торговли. Мужчина незаконно присвоил себе более 80 тысяч рублей выручки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как установило следствие, преступление сотрудник торговой точки совершил в январе 2022 года. Пользуясь служебным положением, он просто забрал деньги из кассы. Однако пропажа быстро вскрылась, и в отношении заместителя управляющего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК России.

В ходе расследования обвиняемый вернул в кассу магазина похищенную ранее выручку, но от приговора суда его это не спасло. Мужчине назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и шесть месяцев.