На дороги к сельхозпредприятиям в Рязанской области направят более 900 млн рублей.
Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
Рязанская область дополнительно получит субсидии на ремонт и строительство дорог, ведущих к сельхозпредприятиям. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. На эти цели направят 905,8 млн рублей.
По словам главы региона, в первую очередь, новые дороги появятся в следующих районах Рязанской области:
- Сасовский;
- Александро-Невский;
- Рязанский;
- Сапожковский;
- Михайловский;
- Ряжский;
- Захаровский.
«Всего планируем построить и реконструировать 12 участков дорог. Это серьезный аргумент для привлечения инвесторов», - уверен Малков.
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