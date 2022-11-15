На дороги к сельхозпредприятиям в Рязанской области направят более 900 млн рублей. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Рязанская область дополнительно получит субсидии на ремонт и строительство дорог, ведущих к сельхозпредприятиям. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. На эти цели направят 905,8 млн рублей.

По словам главы региона, в первую очередь, новые дороги появятся в следующих районах Рязанской области:

- Сасовский;

- Александро-Невский;

- Рязанский;

- Сапожковский;

- Михайловский;

- Ряжский;

- Захаровский.

«Всего планируем построить и реконструировать 12 участков дорог. Это серьезный аргумент для привлечения инвесторов», - уверен Малков.

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