Легковушка влетела в ограждение на Северной окружной дороге в Рязани. Фото: ДТП | Аварии | Рязань

Утром 15 ноября на Северной окружной дороге произошло ДТП. О происшествии сообщается в паблике «ДТП | Аварии | Рязань».

«ДТП на Северной окружной. Выезд из Канищева. Машина на ограждении. Движение затруднено», - кратко указано в сообщении.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. На месте ДТП работают сотрудники ДПС ГИБДД.

Ранее сообщалось, что на улице Октябрьской Daewoo Nexia сбила женщину, переходившую дорогу по «зебре» (читать подробнее).

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