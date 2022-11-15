На улице Октябрьской Daewoo на скорости сбила 45-летнюю рязанку.
Вечером 14 ноября на улице Октябрьской в Рязани произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 28-летний рязанец за рулем автомобиля Daewoo Nexia сбил 45-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожного происшествия пешеход получила травмы.
По факту ДТП полиция проводит проверку.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека погибли и два человека получили различные травмы.
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