На улице Октябрьской Daewoo на скорости сбила 45-летнюю рязанку.

Вечером 14 ноября на улице Октябрьской в Рязани произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 28-летний рязанец за рулем автомобиля Daewoo Nexia сбил 45-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия пешеход получила травмы.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека погибли и два человека получили различные травмы.

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