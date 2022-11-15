За три дня на Северной окружной в Рязани уложили почти 6 тыс. кв.м. асфальта

Укладка асфальта на Северной окружной в Рязани 14 ноября. Фото: ddro.ru

14 ноября областной минтранс в очередной раз отчитался о ходе реконструкции Северной окружной дороги Рязани. По данным органа власти, в период с 11 по 13 ноября на объекте уложили 5826 кв.м выравнивающего слоя асфальтобетона.

Работы продолжаются на участке между поворотом у АЗС «Газпромнефть» и путепроводом (развязкой) на пересечении с улицей Каширина. Движение по-прежнему ограничено двумя полосами — по одной в каждую сторону.

Помимо укладки нижнего слоя покрытия на объекте велись работы по устройству ливневой канализации и линий электроосвещения. Подрядчик уложил 23 погонных метра полиэтиленовых труб, установил четыре дренажных колодца и смонтировал 150 метров линий освещения.

Напомним, контракт на 750 млн рублей заключен с АО «Рязаньавтодор». Высшие должностные лица региона выступали с критикой графика работ — слишком комфортного, по их мнению, для подрядчика. Этот график намерены сокращать.