Заседание по делу экс-мэра Рязани Карабасова отложили в очередной раз. Фото: ВидСбоку.

14 ноября в Рязанском областном суде отложили судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор по делу о растрате во время строительства детской площадки в Лесопарке. Причиной отложения заседания стал факт того, что ни подсудимые, ни их адвокаты не получили почтовые извещения о дате и времени заседания.

Несмотря на то, что все фигуранты - Сергей Карабасов, Игорь Ковалев и Михаил Пузанов - дела находились в суде, председательствующий решил заседание отложить.

«Участники процесса должны быть извещены о судебном заседании не менее, чем за семь суток. Если что-то пойдет не так (при наличии участников процесса на заседании), то отсутствие надлежащего извещения является процессуальным основанием для отмены решения апелляционной инстанции», - поясняет «ВидСбоку» со ссылкой на пресс-службу суда.

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