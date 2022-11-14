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НовостиОбщество14 ноября 2022 15:51

«При всех преимуществах австрийской снайперской винтовки, я все равно взял бы СВД». Рязань посетил известный блогер, специалист по оружию Константин Лазарев

Рязань посетил известный блогер, специалист по огнестрельному оружию Константин Лазарев
Александр КАРАВАЕВ
Александр КАРАВАЕВ
Рязань посетил известный блогер, специалист по огнестрельному оружию Константин Лазарев.

Рязань посетил известный блогер, специалист по огнестрельному оружию Константин Лазарев.

Фото: Александр КАРАВАЕВ

В Рязань приехал один из известнейших оружейных видеоблогеров Константин Лазарев. Встреча проходила в помещении страйкбольного клуба «Гранит», куда пришли десятки рязанцев.

После короткого представления себя, Константин ответил на вопросы гостей.

- Какое стрелковое оружие самое эффективное? С чем бы вы пошли в бой? – спрашивали рязанцы.

- Из современных автоматов, бесспорный лидер – АК-74. В остальном… Когда я сотрудничал с программой «Военная приемка» на Рен-ТВ, в начале десятых годов, меня просили рассказывать о преимуществах отечественного оружия. Но это не совсем корректно. Даже если взять два аналогичных пистолета, наш и зарубежный, у каждого будут свои плюсы и минусы. В боевых действиях важен фактор не только качества оружия, но и наличия в достаточном количестве боеприпасов к нему. Например, в снайперском деле почти весь мир пользуется винтовками фирмы Mannlicher, у нас же в ходу модернизированная СВД. При всех преимуществах винтовки австрийской фирмы, я все равно взял бы СВД. Потому что у Mannlicher патрон не российского стандарта. И когда боеприпасы закончатся, даже самая лучшая винтовка превращается в груду бесполезного железа. А в случае с СВД я могу обратиться к коллегам, тем же пулеметчикам, и получить от них боеприпасы в нужном количестве, – поделился своим мнением Константин Лазарев.

Также он посетовал на ограниченность доступа большинства граждан к оружию в тирах.

- Чтобы просто пострелять в тире из боевого оружия, необходимо предоставить либо разрешение на хранение/ношение оружия, либо справку об отсутствии судимости. Первое есть у незначительной части наших граждан, а второе делается целый месяц и за деньги. Тем самым отсекается возможность развивать среди россиян стрелковую культуру.

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