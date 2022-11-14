«При всех преимуществах австрийской снайперской винтовки, я все равно взял бы СВД». Рязань посетил известный блогер, специалист по оружию Константин Лазарев

Рязань посетил известный блогер, специалист по огнестрельному оружию Константин Лазарев. Фото: Александр КАРАВАЕВ

В Рязань приехал один из известнейших оружейных видеоблогеров Константин Лазарев. Встреча проходила в помещении страйкбольного клуба «Гранит», куда пришли десятки рязанцев.

После короткого представления себя, Константин ответил на вопросы гостей.

- Какое стрелковое оружие самое эффективное? С чем бы вы пошли в бой? – спрашивали рязанцы.

- Из современных автоматов, бесспорный лидер – АК-74. В остальном… Когда я сотрудничал с программой «Военная приемка» на Рен-ТВ, в начале десятых годов, меня просили рассказывать о преимуществах отечественного оружия. Но это не совсем корректно. Даже если взять два аналогичных пистолета, наш и зарубежный, у каждого будут свои плюсы и минусы. В боевых действиях важен фактор не только качества оружия, но и наличия в достаточном количестве боеприпасов к нему. Например, в снайперском деле почти весь мир пользуется винтовками фирмы Mannlicher, у нас же в ходу модернизированная СВД. При всех преимуществах винтовки австрийской фирмы, я все равно взял бы СВД. Потому что у Mannlicher патрон не российского стандарта. И когда боеприпасы закончатся, даже самая лучшая винтовка превращается в груду бесполезного железа. А в случае с СВД я могу обратиться к коллегам, тем же пулеметчикам, и получить от них боеприпасы в нужном количестве, – поделился своим мнением Константин Лазарев.

Также он посетовал на ограниченность доступа большинства граждан к оружию в тирах.

- Чтобы просто пострелять в тире из боевого оружия, необходимо предоставить либо разрешение на хранение/ношение оружия, либо справку об отсутствии судимости. Первое есть у незначительной части наших граждан, а второе делается целый месяц и за деньги. Тем самым отсекается возможность развивать среди россиян стрелковую культуру.

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