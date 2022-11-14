25 ноября в Рязани выступит Кубанский казачий хор.

25 ноября на сцене МКЦ в Рязани - Кубанский казачий хор. Его называют единственным в своем роде профессиональным коллективом, ведущим свою историю с ХIХ века.

«Практически исторический памятник. Началом творческого пути Кубанского казачьего хора, (а тогда - Черноморского Войскового песенного) принято считать 1811 год. В 1861-ом случилось еще одно переименование - в Войсковой Кубанский певческий хор, и лишь спустя сто двадцать пять лет, в 1936 году, Постановлением Президиума Азово-Черноморского крайисполкома, коллектив получил свое современное и окончательное название, прибавив к нему, помимо зрительской любви, многочисленные звания и награды. От ордена Дружбы Народов, до малой планеты Кубаньхория, названой так в честь своего двухсотлетия», - рассказывают организаторы.

Возрождение хора произошло благодаря таланту, энтузиазму и подвижничеству нынешнего руководителя кубанцев - Виктора Захарченко. Если сорок лет назад он принял коллектив из 15 человек, то сегодня артистов - певцов, танцоров и музыкантов - почти 150. И практически все концерты худрук ведет сам. Представляет артистов, рассказывает истории созданных песенных и танцевальных композиций и, конечно же, дирижирует. Программа выстраивается на перепадах эмоциональных волн - от радости до печали. Все костюмы исполнителей, атрибутика, сюжетно обоснованы, имеют конкретное, взятое из народной жизни, обусловленное содержание. И главный критерий успешности, по словам самого Захарченко - это слезы зрителей: «Не упаднические слезы, а слезы подобные весеннему ливню, после которого хочется жить».

Гастрольные маршруты хора уже давно, и не раз, опоясали планету. Ему восторженно аплодировали жители Германии, Франции, Португалии, Мексики, Южно-Африканской Республики, Марокко, Австралии, Америки, а так же многих других стран и континентов. Его совершенно справедливо называют послом доброй воли России и культурным брендом страны. Именно так Кубанский казачий хор воспринимают во всем мире. И именно так, на этом высоком уровне, его примут и зрители Рязани. Более 30 альбомов с кубанскими казачьими, русскими и украинскими народными песнями – это тот багаж, из которого будет отобрано лучшее, что есть в репертуаре хора. А еще танцы, хороводы, словом – праздник. Чудесный и красочный праздник народного фольклора.