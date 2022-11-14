Патрульные задержали рязанских сожителей-закладчиков «синтетики»

В Рязани на улице Быстрецкой патруль ППС задержал мужчину и женщину, которых подозревают в распространении синтетических наркотиков путем закладок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Днем во время автопатрулирования внимание полицейских привлекла подозрительная пара. Женщина со смартфоном в руке совершала какие-то манипуляции в земле у кустов, а рядом стоял мужчина и осматривался по сторонам. Полицейские задержали женщину, а мужчина попытался скрыться, но безуспешно.

Догадки оперативников оправдались. У 27-летней рязанки нашли 6 обмотанных изолентой свертков с 1 граммом производного N-метилэфедрона. Позже выяснилось, что пара ровесников живет на съемной квартире и страдает наркозависимостью. Кроме того, сожители стали розничными закладчиками интернет-магазина по сбыту «синтетики».

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Проводится расследование.

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