Патруль ДПС остановил 19-летнего рязанца без прав.

В ночь на 14 ноября на улице Грибоедова в Рязани патрульный наряд ДПС остановил автомобиль под управлением водителя без прав. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Около 02:45 ночи внимание полицейских привлек автомобиль Renault, который ехал без включенных фар. Стражи правопорядка подали водителю сигнал остановиться. Выяснилось, что за рулем был 19-летний рязанец без права управления транспортом. Горе-водитель признался, что взял машину у отца.

В отношении нарушителя составили протокол, и ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Автомобиль поместили на спецстоянку.

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