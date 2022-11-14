Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 ноября 2022 9:58

Под Рязанью на М5 «Урал» столкнулись и перевернулись «ГАЗель» и Chevrolet

В аварии пострадала пассажирка легковушки
Источник:kp.ru
Под Рязанью на М5 «Урал» столкнулись и перевернулись «ГАЗель» и Chevrolet. Фото: 62.мвд.рф

Под Рязанью на М5 «Урал» столкнулись и перевернулись «ГАЗель» и Chevrolet. Фото: 62.мвд.рф

13 ноября на М5 «Урал» под Рязанью в ДТП попали малотоннажный грузовик ГАЗ и Chevrolet Aveo. По предварительной версии ГИБДД, озвученной пресс-службой областного управления, легковушка врезалась в попутную «ГАЗель».

Авария случилось примерно в 19:00 на 221 километре федеральной трассы, на территории Рязанского района. Chevrolet управлял 36-летний житель города Сасово.

После столкновения, судя по фото с места событий, оба автомобиля перевернулись. Медицинская помощь в результате ДТП понадобилась 34-летний пассажирке Chevrolet.