Рязанцев предупредили о сильном ветре 14 ноября

От ветра в центре Рязани рухнул забор.
В первой половине дня 14 ноября на территории Рязани сохранится сильный ветер. Его порывы местами могут достигать 12-17 метров в секунду, предупредила городская администрация.
Власти рекомендуют в понедельник обходить опоры ЛЭП, не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями, а автомобилистам – быть аккуратнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
Днем ранее сильный ветер, порывами до 19 метров в секунду, опрокинул забор на Малом шоссе в центре Рязани.
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