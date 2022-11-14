Рязанцев предупредили о сильном ветре 14 ноября

От ветра в центре Рязани рухнул забор.

В первой половине дня 14 ноября на территории Рязани сохранится сильный ветер. Его порывы местами могут достигать 12-17 метров в секунду, предупредила городская администрация.

Власти рекомендуют в понедельник обходить опоры ЛЭП, не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями, а автомобилистам – быть аккуратнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Днем ранее сильный ветер, порывами до 19 метров в секунду, опрокинул забор на Малом шоссе в центре Рязани.

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