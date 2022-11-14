Выставка животных в одном из ТРЦ Рязани работала с нарушениями.
Выставка животных, которая проходила в одном из рязанских торгово-развлекательных центров, работала с нарушениями. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
3 ноября специалисты ведомства провели выездное обследование выставки, на которой находились змеи, пауки, енот и крысы. Выяснилось, что продолжительность выставки составила более четырех календарных дней, что является грубым нарушением.
Кроме того, установлено, что выставочные животные поступили в адрес торгового центра без ветеринарных сопроводительных документов, а перевозили животных без согласования со специальными органами.
По результатам выявленных нарушений, юридическому лицу объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!