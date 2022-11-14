Выставка животных в одном из ТРЦ Рязани работала с нарушениями.

Выставка животных, которая проходила в одном из рязанских торгово-развлекательных центров, работала с нарушениями. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

3 ноября специалисты ведомства провели выездное обследование выставки, на которой находились змеи, пауки, енот и крысы. Выяснилось, что продолжительность выставки составила более четырех календарных дней, что является грубым нарушением.

Кроме того, установлено, что выставочные животные поступили в адрес торгового центра без ветеринарных сопроводительных документов, а перевозили животных без согласования со специальными органами.

По результатам выявленных нарушений, юридическому лицу объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

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