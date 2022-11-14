В Рязанской области на неделе может сформироваться снежный покров

В Рязанской области на неделе может сформироваться небольшой снежный покров. Фото: Тимур ХАНОВ

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал Рязанскую область в числе регионов, где на неделе может сформироваться снежный покров. Пока небольшой - 1-6 сантиметров, сообщил метеоролог в Telegram.

Рязанская область наряду с Московской и Тульской, по словам специалиста, окажется на северной периферии активного, но малоподвижного циклона. Облачный вихрь образуется над Черноземьем вместе с поступлением арктических воздушных масс.

Больше снега (покров 10-15, а местами до 20 сантиметров) Леус ожидает в Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Саратовской и Волгоградской областях.