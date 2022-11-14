Рязанцы жалуются на стойкий запах жженой резины в микрорайоне Недостоево. Фото: НРВК | Екатерина Крылова.

Вечером 13 ноября рязанцы пожаловались на сильный запах жженой резины в микрорайоне Недостоево. Пост появился в паблике НРВК.

«Наш микрорайон ежедневно накрывает "аромат" жженой проводки, покрышек, резины, иногда какой-то кислотой или вонючими удобрениями. Когда тепло, приходится закрывать окна и сидеть в душной квартире, ведь дышать совсем невозможно. По адресу Промышленная, 28 стоят огромные печи, где обжигают старые вагоны. Весь этот смрад идет в нашу сторону», - написала рязанка Екатерина Крылова.

По словам девушки, в 2019 году жители подписывали петицию, обращались к губернатору Любимову, писали в прокуратуру и Роспотребнадзор.

«Но толку никакого. Приезжают днем делать замер воздуха - все в норме, по бумагам расстояние от данного предприятия до жилых домов соответствует норме. Хочется, чтобы наши власти верили не бумагам, а людям, которые живут в нашем городе», - пожелала девушка.

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