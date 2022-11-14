Народный прогноз. Будет ли в этом году в Рязани настоящая зима?

Теплая погода последних дней сменилась резким похолоданием. Однако, глобальное потепление никто не отменял - только в XXI веке сумма среднемесячных зимних температур увеличилась на 4,5 градуса! Как результат - наступление погодной зимы, когда присутствует не только стабильная отрицательная температура, но и устойчивый снежный покров, сильно сдвинулось. Уже никого не удивляет бесснежное начало декабря. И уже не раз бывало, что без снега встречали Новый год...

А как вы думаете, в этот раз когда наступит полноценная зима - со снегом и морозом?

- к 1 декабря;

- к 1 января;

- к Рождеству;

- к концу января.

Зимы не будет - вместо нее будет ноя...март, как три года назад.

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