Из-за погоды в Рязанской области решили закрыть один из понтонных мостов через Оку

В Рязанской области решили на время закрыть наплавной мост через Оку у села Фатьяновка. Фото: Минтранс Рязанской области.

14 ноября в Рязанской области с 9:30 закрывают для движения наплавной мост через Оку у села Фатьяновка (Спасский район). Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автодорог.

Как пояснили в министерстве, такое решение связано с неблагоприятными погодными условиями, а именно с сильным ветром и нагонной волной. Последняя как раз образуется в крупных водоемах воздействия ветра на водную поверхность.

О том, когда переправа вновь откроется, сообщат дополнительно. Тем временем другой понтонный мост, у села Троица, продолжает работать в штатном режиме.