Шумякина предположила, что Логунов вывел детей на прогулку после убийства супруги

Частный детектив Екатерина Шумякина, приближенная матери Елены Логуновой (Наталии Кошелевой - на фото с дочерью), озвучила свою версию событий 25 июля. Тогда произошло убийство.

Частный детектив Екатерина Шумякина, приближенная матери Елены Логуновой, вновь высказалась о деле исчезнувшей и, как впоследствии оказалось, убитой рязанки. Она озвучила свою версию расправы, которую, по версии СК России, учинил над своей женой Александр Логунов.

Шумякина считает, что конфликт между супругами и непосредственно убийство произошли 25 июля 2021 года в промежутке между 8:53 и 9:47. Первый временной ориентир — это конец разговора Елены со своей мамой Наталией Кошелевой. Девушка звонила, чтобы «поделиться страхами, обсудить насущные вопросы». Второе время — это, как утверждает Шумякина, первый звонок Александра уже своей матери (всего этих звонков за день якобы было 24).

- Телефон Елены уже был выключен. И выключился он на Черновицкой улице (там расположена квартира Логуновых — Ред.), исходя из ответа оператора, - заявляет частный детектив.

Шумякина высказала догадку, что тело убитой Елены было в квартире, когда Александр выводил дочерей на прогулку. В тот же день, по ее версии, душегуб (пока предполагаемый), оставшись незамеченным, отвез тело «или в гараж, или где-то рядом в районе Сысоево». Уже оттуда назавтра тело якобы вывезли в Спасский район. Шумякина считает, что 26 июля с Александром была его мать.