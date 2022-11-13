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НовостиОбщество13 ноября 2022 13:24

На входе в Наташин парк в Рязани рассыпается отделка новой ограды

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Источник:kp.ru
На входе в Наташин парк в Рязани рассыпается отделка новой ограды. Фото: Ирина ФЕДЮШКИНА

На входе в Наташин парк в Рязани рассыпается отделка новой ограды. Фото: Ирина ФЕДЮШКИНА

В Рязани продолжаются проблемы с оградой Верхнего городского сада (он же Наташин парк). На этот раз горожане сфотографировали рассыпающуюся отделку на входе со стороны улицы Ленина.

«Верхний городской сад. Свежий ремонт за сотни миллионов», - подписала рязанка Ирина Федюшкина, поделившись фотографиями на странице губернатора Павла Малкова.

Замена ограды наряду с другими мероприятиями входила в закупку, по итогам которой контракт на 18,9 млн рублей администрация Рязани заключила с ООО «АльянсСтрой». Впоследствии сроки благоустройства неоднократно переносились - до поздней осени 2021 года. Низкое качество отделки ограды обнаружилось в считанные месяцы.