На остановке в Рязани женщина пострадала при посадке в троллейбус

На остановке "Центральный рынок" в Рязани женщина пострадала при посадке в троллейбус.

13 ноября в Рязани на остановке Центральный рынок (улица Маяковского, в сторону площади Ленина) пострадала женщина. Как сообщается в группе «Народный контроль», она споткнулась при посадке в троллейбус.

«Заходя в троллейбус, пассажирка споткнулась и упала», - рассказал очевидец.

Автор публикации отметил, что скорая помощь прибыла оперативно, и предположил, что женщина получила «сильные травмы».

Недалеко от этого места, тоже у рынка на улице Маяковского, 69-летняя женщина попала под автобус №21 и впоследствии скончалась (подробнее).