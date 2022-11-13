На 14 ноября «Водоканал» анонсировал масштабное отключение ХВС в Рязани.

14 ноября в Рязани запланировано масштабное отключение холодной воды. Городская администрация со ссылкой на «Водоканал» называет ряд адресов, где ХВС не будет с 9:00 или с 9:30 до 17:00.

Большинство этих адресов - в поселке Соколовка и на Куйбышевском шоссе. В список попали дома на улицах Связи, 1-я Прудной, 2-я Прудной, Соколовской, а также на Прудном проезде. Подвоз воды организуют к школе №38.

Кроме того, отключат холодную воду в четырех домах на улице Новоселов и в школе №62. Снизят ее подачу в поселке Мирный.

Отключение ХВС

- с 9.30 до 17.00 по следующим адресам: ул. Новоселов, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24, ул. Советской Армии, д. 15а (школа №62);

- с 9.00 до 17.00 по следующим адресам: ул. Куйбышевское шоссе, д. с 36 по 51 (с буквами и корпусами), ул. Связи, д. 29 (Техпром), д. 25 (Альфа-М), д. 23 (Леонардо), д. 21, д. 10 корп. 1, д. 10, д. 11 (МКУ "Техобеспечение"), д. 11а (МКУ "Техобеспечение"), д. 12, д. 12а, д. 13, д. 14 (МКУ "Техобеспечение"), д. 15, д. 15а (библиотека-филиал №6), д. 17 (Издательство "Пресса"), д. 17, д. 17а (школа №38), д. 18, д. 19, д. 20, д. 22 (городская поликлиника №12), д. 22, д. 2г, д. 5/4, д. 7, д. 8/2 (МКУ "Техобеспечение"), д. 9, ул. 1-я Прудная, д. 1/2, д. 10, д. 11, д. 12 (с/т «кирпичник»), д. 14/10, д. 16, д. 16а, д. 18а (д/сад №105), д. 20 корп. 1, д. 20б (д/сад №105), д. 21, д. 22, д. 23 (с/т «кирпичник»), д. 9, д. 23, д. 24, д. 24а, д. 2а, д. 2б, д. 2в, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, ул. 2-я Прудная, д. 11, д. 13, д. 2, ул. Прудный проезд, д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, ул. Соколовская, д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2, д. 1, д. 12/5 (МКУ "Техобеспечение"), д. 13/3, д. 14, д. 15, д. 17, д. 19/5, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2а, д. 2б, д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2, д. 30, д. 3б, д. 5 корп. 1, д. 5 корп. 2, д. 5а, д. 6 корп. 1, д. 6, д. 7 корп. 1, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9А;

Снижение подачи холодной воды:

- с 9.00 до 17.00 по следующим адресам: пос. Мирный, ул. Новоселковская, д. 13 (Полк ППС), д. 17 (логистическая компания), д. 11 (кинологи).