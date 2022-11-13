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НовостиОбщество13 ноября 2022 10:29

Федеральный канал выпускает в эфир сериал, сцены которого снимали в Касимове

При этом главная сюжетная локация - Мурманский морской порт
Источник:kp.ru
Касимовцы участвовали в массовых сценах и даже исполняли небольшие роли. Фото: ryazpressa.ru

Касимовцы участвовали в массовых сценах и даже исполняли небольшие роли. Фото: ryazpressa.ru

14 ноября на телеканале «Россия 1» начнется показ сериала «Баренцево море», сцены которого снимали, в том числе, в Касимове. В 2021 году съемочная группа проекта отработала в Рязанской области несколько смен, сообщает издательство «Пресса».

Касимовцы участвовали в массовых сценах и даже исполняли небольшие роли.

«Создатели сериала не случайно предпочли брать актеров второго плана из числа местных жителей. По их мнению, они добавляют достоверности происходящим событиям», - пишет издание.

Исходя из аннотации на сайте smotrim.ru, события «Баренцева моря» происходят в 1944 году. Главные действующие лица — офицеры контрразведки Елена Солей и Сергей Сабуров, которым предстоит предотвратить масштабную диверсию в Мурманском морском порту, найти и обезвредить противника.