Жителей Рязанской области предупредили о резком похолодании и ветре до 23 м/с

В воскресенье в Рязанской области начнет холодать. В ночь на понедельник местами небольшой снег. Фото: Тимур ХАНОВ.

ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало два метеопредупреждения на 14 ноября. Согласно одному из них, в регионе сохранится сильный ветер, согласно другому — резкое похолодание начнется уже в воскресенье.

До конца суток 13 ноября и ночью 14 ноября по-прежнему некоторую опасность может представлять сильный ветер с порывами 14-19 м/с, а в отдельных районах до 23 м/с.

Также сообщается, что среднесуточная температура воздуха в сравнении с последними днями понизится разом на 5 градусов и более. Судя по всем, похолодание начнется вечером воскресенья и в ночь на понедельник.

В первый день новой недели, по данным рязанского филиала Росгидромета, температура уже установится в переделах-3…+2 градусов, причем и в темное, и в светлое время суток. Местами небольшой снег.