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НовостиОбщество12 ноября 2022 16:59

Жители Сасовского района проголосовали за объединение с райцентром

В самом Сасове публичные слушания пройдут 16 ноября
Источник:kp.ru
Жители Сасовского района за объединение с райцентром. Фото: страница Евгении Рубцовой в соцсети "ВКонтакте".

Жители Сасовского района за объединение с райцентром. Фото: страница Евгении Рубцовой в соцсети "ВКонтакте".

Жители Сасовского района поддержали решение местной районной Думы об объединении с городом Сасово. Об этом пишет «Медиарязань», ссылаясь на главу администрации райцентра Евгению Рубцову.

Публичные слушания, ранее запланированные на 11 ноября, состоялись. Свое мнение в пользу единого муниципального образования высказали жители трех поселений. При этом публичные слушания в самом городе Сасово пройдут 16 ноября.

28 октября 2022 года депутаты Сасовской районной Думы проголосовали за объединение райцентра и района в одно муниципальное образование. В случае положительного решения и после завершения всех процедур новое образование будет именоваться муниципальным округом.