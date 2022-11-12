Погода в Рязанской области 13 ноября: Теплый и ветреный день, а к вечеру – резкое похолодание

Вечером в воскресенье в Рязанской области сильно похолодает.

В воскресенье, 13 ноября, рязанцев ожидает теплый и очень ветреный день и резкое похолодание к вечеру. Прогноз, составленный синоптиками Рязанского филиала Росгидромета, опубликовала пресс-служба регионального Управления МЧС.

На протяжении всего дня небо плотно будет затянуто облаками без малейшего намека на прояснения. Местами возможен небольшой дождь. Сохранится сильный ветер, вероятны порывы до 14 – 19 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем одинаковая: +5…+10 градусов. Однако синоптики предупреждают, что уже к вечеру столбики термометров быстро устремятся вниз и покажут не выше 0…+5 по Цельсию. Атмосферное давление чуть ниже нормы, но в течение дня будет расти.

Между тем, специалисты метеоцентра «Фобос» вместе с грядущим похолоданием обещают Рязанской области и снегопады. Причиной ненастья станет атмосферный фронт, который спровоцирует образование активного циклона над Черноземьем. Своей северной частью он заденет регион, поэтому на юге области не исключено образование снежного покрова высотой до шести сантиметров.