Холодную воду 14 ноября выключат в Дашково-Песочне, Соколовке и на Куйбышевском шоссе

14 ноября отключат холодную воду в Песочне, Соколовке и на Куйбышевском шоссе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 14 ноября, в Рязани отключат холодную воду на Куйбышевском шоссе, в поселке Соколовка и нескольких домах в Дашково-Песочне. Об этом сообщает сайт «Водоканала». До вечера приостановится водоснабжение не только в жилых домах, но и административных зданиях, школах, детских садах и других социальных объектах. Также на время ремонта коммуникаций снизят подачу в поселке Мирный.

Уже в 9 часов утра воду перекроют на участке Куйбышевского шоссе и в поселке Соколовка. Ресурса не будет на улицах 1-ой и 2-ой Прудных, Связи, Соколовской и Прудном проезде. А в 9.30 утра вода пропадет в нескольких домах на улице Новоселов и в школе №62. Возобновить подачу «Водоканал» планирует в 17.00 часов.

Адреса, по которым временно приостановится холодное водоснабжение 14 ноября.

С 09:00 до 17:00:

- улица 1-я Прудная, дома 1/2, 10, 11, 12, 14/10, 16, 16а, 18а, 20 корпус 1, 20б, 21, 22, 23, 9, 23, 24, 24а, 2а, 2б, 2в, 6, 7, 8;

- улица 2-я Прудная, дома 11, 13, 2;

- Прудный проезд, дома 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6;

- улица Связи, дома 10 корпус 1, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 2г, 5/4, 7, 8/2, 9;

- улица Соколовская, дома 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1, 12/5, 13/3, 14, 15, 17, 19/5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 30, 3б, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5а, 6 корпус 1, 6, 7 корпус 1, 7, 8, 9, 9а;

- Куйбышевское шоссе, дома 40 – 51 (с буквами и корпусами).

Подвоз технической воды организуют у школы №38 на улице Связи.

С 9.30 до 17.00 отключат воду на улице Новоселов, в домах №№18, 20, 22, 24, а также в школе №62 на улице Советской Армии.

На время ремонта коммуникаций снизят подачу холодной воды в поселке Мирный по следующим адресам:

- ул. Новоселковская, дома 13, 11, 17.