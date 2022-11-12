Пункт приема подержанной техники и электроники временно откроют в Рязани

Рязанцы смогут сдать ненужную технику и электронику в пункт приема. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанцы смогут избавиться от ненужной бытовой и офисной техники и электроники без ущерба для окружающей среды. Городское управление благоустройства открывает временный пункт приема электролома, сообщает пресс-служба мэрии.

Точка расположится на территории бывшего троллейбусного депо №1 на улице Дзержинского и будет работать с 13 ноября по 13 декабря. Можно будет сдать как бытовую технику, в том числе стиральные машины и холодильники, так и компьютеры, принтеры, ксероксы и другие офисные машины. Возьмут и электроинструменты, мобильные телефоны и планшеты, научную и медицинскую технику, электронные игрушки, а также картриджи, правда с условием – они не должны превышать 10% объема сдаваемой техники.

Что точно не примут у рязанцев, так это батарейки, лампы и оборудование со знаком радиации.

Пункт будет работать, при наличии предварительных заявок, в воскресенье с 11.00 до 14.00. Заявки о желании сдать электролом принимаются по телефону 29-78-65 в будние дни с 9.00 до 18.00.