Рязанских водителей предупредили об опасных ямах на мосту через Оку

На Солотчинском мосту вновь образовались ямы.

На асфальтовом покрытии Солотчинского моста через Оку снова образовались внушительные ямы. Об опасных для автомобилей ухабах и выбоинах в субботу, 12 ноября, предупредили водителей в группе RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

- На Солотчинском мосту снова образовались ямы. Самые опасные в правом ряду по дороге в город. Будьте аккуратны! – говорится в сообщении.

Асфальт на переправе через Оку проседает уже не в первый раз. В июле 2022 года рязанцы уже жаловались на проплешины с торчащей арматурой. Областные власти заявили, что к косметическому ремонту дорожного полотна на Солотчинском мосту можно будет приступать после того, как завершатся суды. Это произойдет уже в конце 2022 года (подробнее).