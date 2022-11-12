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НовостиАвто12 ноября 2022 9:05

Рязанских водителей предупредили об опасных ямах на мосту через Оку

Ловушка подстерегает автомобилистов в правой полосе дороги, ведущей в город
Источник:kp.ru
На Солотчинском мосту вновь образовались ямы.

На Солотчинском мосту вновь образовались ямы.

На асфальтовом покрытии Солотчинского моста через Оку снова образовались внушительные ямы. Об опасных для автомобилей ухабах и выбоинах в субботу, 12 ноября, предупредили водителей в группе RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

- На Солотчинском мосту снова образовались ямы. Самые опасные в правом ряду по дороге в город. Будьте аккуратны! – говорится в сообщении.

Асфальт на переправе через Оку проседает уже не в первый раз. В июле 2022 года рязанцы уже жаловались на проплешины с торчащей арматурой. Областные власти заявили, что к косметическому ремонту дорожного полотна на Солотчинском мосту можно будет приступать после того, как завершатся суды. Это произойдет уже в конце 2022 года (подробнее).