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НовостиОбщество12 ноября 2022 7:07

Вандалы разбили стекло у новой остановки на улице Новоселов в Рязани

Мэрия пообещала написать заявление в полицию и найти хулиганов
Источник:kp.ru
Хулиганы повредили новую остановку на улице Новоселов. Фото: «Рязанский Формат».

Хулиганы повредили новую остановку на улице Новоселов. Фото: «Рязанский Формат».

Новые остановочные павильоны, установленные на недавно отремонтированной улице Новоселов в рязанской Песочне, недолго простояли в целости и сохранности. Остановка напротив «Сбербанка» уже пострадала от рук вандалов и лишилась части стекол. Фото разрушений появились в группе «Рязанский Формат».

- Ну что ж, недолго новые остановки на свежеотремонтированной улице Новоселов прожили... Та, что напротив Сбербанка лишилась сразу двух стекол, - говорится в посте.

Инцидент произошел еще 6 ноября. При этом хулиганы, по всей видимости, трудились под прицелом установленной рядом камеры видеонаблюдения. В администрации Рязани сообщили, что по факту вандализма намереваются написать заявление в полицию, а вопрос восстановления стекла проработают.